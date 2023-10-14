الامارات | جيرالديس.. كرة القدم أخرجته من رغد عائلته الميسورة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب فريق بني ياس، البرتغالي فرانسيسكو جيرالديس أن نشأته في أسرة مستقرة اقتصادياً وحصوله على تعليم في مدارس جيدة تسبب بأن يعيش في فقاعة بعيداً عن أي صعوبات أخرى يعيشها أقرانه اللاعبون لكن حياته تغيرت بعد أن بدأ مسيرته الرياضية لاعباً ناشئاً، إذ تعرف على لاعبين آخرين كانوا يعانون شدة الفقر وهو ما جعل كرة القدم تغير حياته للأبد.

وقال جيرالديس لصحيفة «فوزوبيراريو» البرتغالية: «نشأت كما لو أنني داخل فقاعة، عائلتي كانت فائقة التنظيم ولم يكن هنالك نقص في أي شيء على الإطلاق، لكن كل هذا الأمر كان يستمر حتى الساعة الرابعة عصراً لأن بعد ذلك كنت أدخل فقاعة أخرى وهو ما جعلني أشعر بالامتنان لكرة القدم لأنها أتاحت لي مشاهدة العالم الحقيقي خارج الفقاعة التي كنت أعيش فيها».

وأضاف: «بفضل كرة القدم كونت صداقات وترعرعت مع أنواع اجتماعية واقتصادية مختلفة من العائلات، من الأشخاص الذين كانوا يمرون بالكثير من الصعوبات، أذكر أنه كان لدي زميل نحيف جداً لأنه بالكاد يأكل عندما يعود إلى المنزل بعد التدريب، لقد كان أصغر سناً بكثير ولكني أتذكر تلك القصة لأنها كانت مؤثرة للغاية».

وواصل لاعب فريق بني ياس: «وجود هذا الواقع خارج الفقاعة التي كنت أعيش فيها جعلني قبل كل شيء، أطرح الكثير من الأسئلة من أجل أن أفهم كيف تسير الأمور وما الذي يجعل الناس يمرون بالعديد من الصعوبات وكيف أن كرة القدم هي بمثابة شريان الحياة لحياتهم، وقادني ذلك إلى مسارات معاكسة تماماً لطريقتي في رؤية العالم وإعجابي به».

وشق جيرالديس طريقاً صعباً من أجل أن يصبح لاعب كرة قدم، فعلى الرغم من تقديمه مستويات جيدة خلال بطولة مدرسية خاض فيها مباريات أمام سبورتنغ وبنفيكا وأندية أخرى وكان مقرراً أن ينتقل لأحد هذه الأندية لكن الأمور لم تحدث، وبعد مضي وقت حصل على فرصته بسبورتنغ وبقي هناك حتى أصبح يبلغ 23 عاماً وانتقل حينها إلى صفوف فريق ريو آفي.

وساعد التعليم الجيد الذي حصل عليه لاعب بني ياس خلال سنواته الدراسية في أن يكون مدركاً لما يحدث حوله ولديه مواقف إيجابية وفلسفية، إذ دعا فرانسيسكو جيرالديس إلى ضرورة محافظة لاعبي كرة القدم على صحتهم العقلية في أفضل مستوى، وقال: «يلعب أفضل اللاعبين في العالم ما بين 60 إلى 70 مباراة في الموسم الواحد، ومن الواضح أن هذا له تأثير في أداء اللاعبين، حتى في صحتهم العقلية بالإضافة إلى الصحة البدنية بالطبع لذلك هناك نوع من الديناميكية هنا مختلف».

جيرالديس:

• «كان لدي زميل نحيف جداً لأنه بالكاد يأكل عندما يعود إلى المنزل بعد التدريب».