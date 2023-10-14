الامارات | حوار على الصدارة بين شباب الأهلي والجزيرة في كأس الإمارات لكرة اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق شباب الأهلي في الخامسة عصر اليوم ضيفاً على الجزيرة، في لقاء قمة المجموعة الأولى من الدور التمهيدي في كأس الإمارات لكرة اليد، يتطلع إليه كلا الفريقين بشعار الانتصار الثاني على التوالي، والانفراد في صدارة فرق المجموعة، بعد أن نجح كلاهما السبت الماضي في انتزاع الفوز بالجولة الافتتاحية للبطولة.

كما تشهد المجموعة في التوقيت ذاته، استضافة النصر لجاره الوصل، في لقاء الفرصة الأخيرة للفريقين للمنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة المؤهلة للدور نصف النهائي، بعد أن تجرع الفريقين في أولى جولات التمهيدي، الخسارة، وجاءت للنصر على يد الجزيرة بواقع (30-33)، وللوصل أمام شباب الأهلي بنتيجة (21-27).

واستهلت الجولة مساء أمس، بلقائي المجموعة الثانية، حل في الأولى منها حامل اللقب فريق الشارقة ضيفاً على العين، واستضافة فريق مليحة لجاره دبا الحصن، في مواجهتين ترسم ملامحهما بشكل كبير هوية المتأهلين للمربع الذهبي، خصوصاً أن كلا الشارقة ومليحة على بعد خطوة واحدة من التأهل، بعد فوزهما يوم الجمعة الماضية في الجولة الافتتاحية، والذي جاء للشارقة على حساب دبا الحصن بواقع (30-22)، ولمليحة على العين (24-22).