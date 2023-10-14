الامارات | الخاطري مرشحة لعضوية لجنة الرياضيين في «البارالمبية الآسيوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة البارالمبية الآسيوية، أسماء المرشحين لعضوية لجنة الرياضيين والممثلين الإقليميين الفرعيين الذين سيتم انتخابهم على هامش دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في الصين. وضمت قائمة المرشحين عشرة أسماء من اللاعبين واللاعبات، وتمثل الإمارات لاعبة منتخب الدراجات سلامة الخاطري.

وتضم لجنة الرياضيين في اللجنة البارالمبية الآسيوية في عضويتها حالياً، سهام الرشيدي، لاعبة منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم.

وتشارك الإمارات بـ41 لاعباً ولاعبة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقررة في مدينة هانغتشو الصينية من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة 43 دولة.