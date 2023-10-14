الامارات | إقبال قياسي للمشاركة في «أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، المقرر انطلاق فعالياتها في نسختها الخامسة عشرة بين الأول و10 نوفمبر المقبل، إغلاق باب التسجيل في مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو المخصص لفئات الأطفال والبراعم، إضافة إلى منافسات فئتي الناشئين والشباب، قبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي المحدّد مسبقاً، بسبب الإقبال القياسي على المشاركة، حيث فاقت أعداد اللاعبين المسجلين القدرة الاستيعابية للبطولة، في حين قاربت نسبة التسجيل الاكتمال في الفئات المتبقية، وهي الباراجوجيتسو والهواة والأساتذة والمحترفين، حيث وصلت إلى 90% من العدد المستهدف.