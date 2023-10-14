شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يعد تقريراً شاملاً عن مجموعة الفريق بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفنى للزمالك تقريراً شاملاً ومفصلاً عن الفرق المقرر لها أن تواجه الفريق الأبيض بمجموعته فى كأس الكونفدرالية الأفريقية للتعرف على طرق وأساليب لعبهم ونقاط القوة والضعف التى يملكونها.

وبدأ الجهاز المعاون بتجهيز ملف كامل عن فريق أبو سليم الليبى، خاصة أن اللقاء الأول سيكون معه بعدما أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، مع أندية أندية ساجرادا الأنجولى وسوار الغينى وأبو سليم الليبى.

ويواجه الزمالك نظيره أبو سليم الليبى فى القاهرة 26 نوفمبر المقبل فى الجولة الأولى ثم يلتقى سوار الغينى فى الجولة الثانية خارج الأرض فى 3 ديسمبر ثم يعلب ضد ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثالثة فى 10 ديسمبر 2023.

وينتقل الزمالك إلى خارج الأرص لمواجهة ساجرادا الأنجولي فى الجولة الرابعة يوم 20 ديسمبر 2023، ثم يواجه أبو سليم الليبي فى الجولة الخامسة خارج الأرض فى 25 فبراير 2024، ثم يلتقى سوار الغيني فى القاهرة يوم 3 مارس 2024.

من ناحية أخرى يدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولى، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، والحفاظ على معدلات اللياقة البدنية لديهم.

وطلب أووسوريو من معاونيه تحضير خطة للفرق التى يمكن مواجهتها خلال فترة التوقف الدولى، حيث يرغب الكولومبى فى الحفاظ الدائم على تركيز اللاعبين وعدم خروجهم من "فورمة" المباريات.