شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقى الشباب خلال ختام معسكرات يلا كامب بالمدينة الشبابية بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الشباب خلال ختام معسكرات "يلا كامب" بالمدينة الشبابية والرياضية بالغردقة، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بحضور قيادات الوزارة ولفيف من الإعلاميين.

وأكد الدكتور أشرف صبحى الاهتمام بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات والأنشطة الرياضية بغية تعزيز التنمية الرياضية داخل المجتمع، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية، وجعلها أسلوب حياة ضمن رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

وتحدث الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالقطاعين الشبابى والرياضى، وتنمية الموارد والاهتمام بالشباب كركيزة أساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية وتحويل الرياضة إلى صناعة جاذبة لرؤوس الأموال، وتطويرها بشكل كبير لضمان استمراريتها بالشكل المناسب وزيادة المهارات الإبداعية للشباب.

واستمع وزير الشباب والرياضة لكافة آراء الشباب ومطالبهم ورؤيتهم حول الأنشطة والبرامج التى تقدمها الوزارة، وكيفية العمل على تطويرها.

وعبر الشباب عن شكرهم العميق للدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة لما تقدمه من برامج وأنشطة حقيقية للشباب والعمل على أنها تصل لكل محافظات الجمهورية.

وخلال المعسكرات تمت إقامة المخيمات من قبل المشاركين، وعدد من المحاضرات عن كيفية نصب الخيام للنشاط الرياضى والألعاب الشاطئية كروس فيت، كرة طائرة شاطئية، كرة قدم، تجديف، كياك، ألعاب المضرب، وألعاب ترفيهية، بالإضافة إلى منطقة الألعاب الجبلية، حفلات سمر.

وفى الختام قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى رفقه السادة قيادات الوزارة والإعلاميين، بتكريم الفائزين.