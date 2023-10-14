شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى البحرين اليوم لمواجهة الأهلى فى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير، اليوم السبت، بعثة فريق كرة السلة بنادى الزمالك إلى البحرين لخوض مباراة السوبر لكرة السلة، والمقرر أن تجمع الفريق مع الأهلى فى المباراة التى تحسم بطل السوبر.

وتحدد إقامة المباراة يوم 20 أكتوبر الجارى فى العاصمة البحرينية المنامة، بين الأهلى حامل لقبى الدورى وكأس مصر، والزمالك وصيف كأس مصر.

وكان الاتحاد المصرى قد وقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد البحرينى لكرة السلة فى حفل أقيم بالقاهرة، ونص على إقامة كأس السوبر المصرى فى البحرين، بالإضافة لعدة أوجه أخرى للتعاون خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل عن موعد انطلاق بطولة دورى السوبر لكرة السلة عن جدول مباريات بطولة دورى المرتبط.

وتنطلق الدورة المجمعة الأولى فى الفترة من 25 أكتوبر إلى 27 أكتوبر الجارى، بينما تقام المجمعة الثانية فى الفترة من 1 نوفمبر إلى 3 نوفمبر.

وتضم المجموعة الأولى فرق الأهلى وسبورتنج ومصر للتأمين والشمس، بينما تضم المجموعة الثانية الاتحاد السكندرى والاتصالات والقناة وإيسترن كومبانى، والمجموعة الثالثة الزمالك والجيش وهليوبوليس والأولمبى، وفيما يخص المجموعة الرابعة تضم فرق سموحة الجزيرة الطيران الزهور.