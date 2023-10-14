شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تواصل فعاليات المعسکر الثانى للفرق الشبابية بوحدة "تصدوا معنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الشباب والرياضة، من خلال وحدة تصدوا معنا، تنفيذ فعاليات المُعسکر الثانى للفرق الشبابية بـ"وحدة تصدوا معنا"، بمشاركة ممثلى 11 محافظة، وهى: الإسكندرية، مطروح، الشرقية، الغربية؛ السويس، بورسعيد، المنيا، أسيوط، سوهاج، القاهرة، الوادى الجديد، الذى تستمر فعالياته حتى الــ 15 من أكتوبر الجارى، بالمدينة الشبابية فى الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

ويتضمن المُعسكر على مدار أيام انعقاده، عقد ورش عمل مع ممثلى الفرق الشبابية فى التخصصات التالية (السوشيال ميديا - الرصد والأبحاث - التسويق - علاقات عامة - الموارد البشرية - البرامج والحملات) واستعراض ما تم من إنجازات الخطة السابقة لبرامج التوعية للشباب ضد الشائعات والاستراتيجيات المحددة للوصول إلى الشباب بفعالية، وسائل التوعية التى تم استخدامها فى الخطة السابقة، الاستخدام الأمثل للأوسائط الاجتماعية والتكنولوجيا الرقمية للتواصل مع الشباب بشكل فعال، التحديات التى واجهت الخطة السابقة، حجم التعاون مع الجهات المعنية الأخرى مثل الوسائط الإعلامية والمؤسسات التعليمية والمجتمع المحلى فى تنفيذ الخطة السابقة والتحسينات التى يمكن تطبيقها فى الخطط المستقبلية.

وتناولت الفعاليات، الجمعة، وضع خطة العمل فى ظل الأحداث الهامة التى تمر بها الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، ذلك بحضور الدكتور محمد حسن، معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية، رشا الخطيب، مسئول الفرق الشبابية، استشاريى البرنامج إسلام عبد المنعم، استشارى الحملات المجتمعية والبرامج، محمود نجيب استشارى التدريب وبناء القدرات.

يُذكر أن الفرق الشبابية بوحدة تصدوا معنا بالمحافظات المشار إليها، تعمل تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة'' وحدة تصدوا معنا " نحو العمل على نشر ثقافة الامن القومى والتوعية بمخاطر الشائعات على المجتمع ببرامج توعوية مستحدثة، تنمية روح الولاء والانتماء للنشء والشباب من خلال تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة، التنسيق وعقد شراكات جديدة مع الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى، إجراءات الدراسات والبحوث التى تهتم بمجال تخصص الوحدة.