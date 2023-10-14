الأسطورة الفرنسية "فرانك ريبيري" يدعم القضية الفلسطينية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

ساند فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ السابق، القضية الفلسطينية بعد أحداث العنف التي تعرضوا لها من الإحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة.

ونشر ريبيري عبر خاصية القصص القصيرة "إنستجرام" صورة لعلم فلسطين، وعلق: "الحرية لفلسطين".

جدير بالذكر، أعلن اللاعب الفرنسي اعتزاله كرة القدم وتعليق حذائه الموسم الماضي 2022/23، بعدما كان لاعبا في فريق ساليرنيتانا الإيطالي.

وشارك ريبيري أثناء مسيرته الكروية في 632 مباراة، سجل خلالهم 151 هدفا وقدم 224 تمريرة حاسمة.وفقا لموقع ترانسفير ماركت