كوندي يوجه رسالة لمتابعيه بخصوص فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

وجه الفرنسي جول كوندي، لاعب برشلونة الإسباني رسالة لمتابعة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بخصوص القضية الفلسطينية.

شارك كوندي رسالة عن فلسطين، وعلق: "خذ الوقت الكافي لقراءة الرسائل والاستماع إلى مقاطع الفيديو بأكملها قبل الرد وإصدار أحكام متسرعة، فهذا مهم جداً. شكراً".

نصت الرسالة على: "ملاحظة مهمة حول سبب تغطيتي لفلسطين بالطريقة التي أقوم بها".

أضاف: "رسالتي في الحياة هي أن أكون قائداً وصوتاً لأكثر الناس اضطهاداً وتهميشاً في العالم وأن أحارب الظلم".

اختتم: "لقد ولدت لهذا السبب بالذات، أنا رفيق الشعب الفلسطيني، ومناضل ضد الفصل العنصري والإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني".