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كوندي يوجه رسالة لمتابعيه بخصوص فلسطين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد
وجه الفرنسي جول كوندي، لاعب الإسباني رسالة لمتابعة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بخصوص القضية الفلسطينية.
شارك كوندي رسالة عن فلسطين، وعلق: "خذ الوقت الكافي لقراءة الرسائل والاستماع إلى مقاطع الفيديو بأكملها قبل الرد وإصدار أحكام متسرعة، فهذا مهم جداً. شكراً".
نصت الرسالة على: "ملاحظة مهمة حول سبب تغطيتي لفلسطين بالطريقة التي أقوم بها".
أضاف: "رسالتي في الحياة هي أن أكون قائداً وصوتاً لأكثر الناس اضطهاداً وتهميشاً في العالم وأن أحارب الظلم".
اختتم: "لقد ولدت لهذا السبب بالذات، أنا رفيق الشعب الفلسطيني، ومناضل ضد الفصل العنصري والإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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