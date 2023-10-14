شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يعود للقاهرة اليوم استعداداً للانتظام فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفرنسى انتونى موديست مهاجم الأهلى للقاهرة اليوم السبت قادماً من ألمانيا بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها تمهيداً للانتظام فى تدريبات المارد الاحمر استعداداً لمواجهة سيمبا التنزانى.

يستأنف فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر غداً الاحد تدريباته على ستاد مختار التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة ستة أيام عقب الفوز على الاسماعيلى بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري.

ويعود الاهلى للتدريب غداً بدون 11 لاعباً دوليا بسبب ارتباطهم بالاجندة الدولية ويتواجد 7 لاعبين مع منتخب مصر هم محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات فيما يتواجد على معلول مع منتخب تونس واليو ديانج مع منتخب مالى، ويتواجد الثنائى حمزة علاء ومحمد أشرف مع المنتخب الاوليمبى.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في دار السلام الجمعة المقبلة فى ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي). وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني 24 أكتوبر فى القاهرة.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).