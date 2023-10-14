شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخطط لتجديد تعاقده مع عصام ثروت حارس مرمى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو النادى المصرى لفتح ملف تجديد التعاقد مع عصام ثروت حارس مرمى الفريق خلال الأيام المقبلة، خاصة أن اللاعب ينتهى تعاقده مع النادى بنهاية الموسم الجارى بالتحديد فى 30 يونيو 2024.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة طلائع الجيش، يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصري قد فاز في الجولة الماضية على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن مروان حمدى، لاعب المصرى، حصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الداخلية التى جرت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، فاز في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.