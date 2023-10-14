شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر مع الجزائر الودية والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت استعداداته لخوض مباراة ودية من العيار الثقيل، وذلك عندما يواجه نظيره الجزائري على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في ختام معسكر التدريبي الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة 9 إلى 17 أكتوبر الجاري.

سجل حمدي فتحي هدفًا متأخرًا منح منتخب مصر الفوز على زامبيا في المباراة الودية التي جرت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

ويسعى الفراعنة للفوز على محاربى الصحراء ضمن خطة استعداد رجال روي فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.

ويسعى منتخب الجزائر لتجهيز نفسه كأفضل ما يكون للرهانات التي تنتظره ضمن تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائر في السابعة مساء الاثنين المقبل ودياً على أرضية ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

مباراة منتخب مصر أمام شقيقه منتخب الجزائر، تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات أون تايم سبورت عبر قناتها الأولي، كما تنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر قناتها المفتوحة المجانية

مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا 2023

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 عن وقوع مصر في المجموعة الثانية رفقة غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق.

مجموعة الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2023

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 عن وقوع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة رفقة بوركينا فاسو، موريتانيا وأنجولا.