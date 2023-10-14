شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ أولى خطوات حل أزمة المغربى خالد بوطيب ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على التواصل مع المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق لحل أزمة مستحقاته مع النادى الأبيض بشكل ودى بعدما حصل على حكم بأحقيته فى تقاضى مبلغ مليون و900 ألف يورو من القلعة البيضاء.

ويسابق مسئولو القلعة البيضاء الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق مرضى مع خالد بوطيب لمنحه مستحقاته المالية تجنباً للدخول فى أزمة جديدة فى المستقبل قد يترتب عليها إيقاف القيد للنادى مجدداً.

وبدأ الزمالك أولى خطواته القانونية فى أزمة خالد بوطيب عن طريق الاستئناف على غرامته فى المحكمة الفيدرالية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة قانونيا للحفاظ على حقوق النادى، ومنعاً لدخول النادى فى أزمة جديدة.

من جانبه كشف أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، تلقى خطاب رسمى من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بتخفيض الغرامة المستحقة للمغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق إلى مليون و900 ألف يورو، بعد أن حصل اللاعب في وقت سابق على حكم من المحكمة الرياضية بإلزام الزمالك بسداد 3 ملايين يورو.

وقال المدير المالى لنادى الزمالك خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه سيتم الاستئناف على غرامة بوطيب في المحكمة الفيدرالية خلال الساعات القليلة المقبلة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة قانونيا للحفاظ على حقوق النادى.