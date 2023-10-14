شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطبق نظام اليوم الكامل حتى مواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال تدريباته اليوم السبت على فترتين صباحاً ومساء استعداداً لمواجهة فاركو، حيث من المقرر أن يخوض الدراويش مباراة ودية مع نظيره زد يوم الأحد، ثم يحصل اللاعبون على راحة يوم الاثنين ويعود الفريق الأصفر للتدريبات الثلاثاء بشكل متواصل ويومى حتى موعد المباراة ضمن نظام اليوم الكامل لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً فى أفضل صورة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فاركو المقرر لها الأحد 22 أكتوبر الجارى على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى إيهاب جلال فى استغلال فترة التوقف الدولى من أجل علاج الأخطاء، التي وقع فيها اللاعبون في المباريات الأخيرة، وخاصة مباراة الأهلى التي خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف و شهدت عدم استغلال الفرص التي أتيحت لها أمام المرمى وتجهيز العديد من اللاعبين بشكل جيد للاستعانة بهم في المباريات المقبلة.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الحادى عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 3 نقاط، حيث خاض 3 مباريات، خسر أمام زد إف سي والأهلي، بينما فاز على الاتحاد السكندري.