شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتأهل لمواجهة هانيا الحمامي في أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمنت مصر لقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والتى تستضيفها فيلادلفيا حتى 15 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، بعد تأهل الثنائي المصري، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة، إلى المباراة النهائية.

وفازت نور الشربينى في الدور نصف النهائي على الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 6-11, 11-4, 11-6.

فيما فازت هانيا الحمامي على الأمريكية أماندا صبحي بنتيحة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-4, 9-11, 11-5.

ويحمل البيروفي دييجو إلياس لقب النسخة الأخيرة من بطولة أمريكا بمنافسات الرجال، بينما تحمل البطلة المصرية نوران جوهر لقب السيدات.

وكان 4 لاعبين من مصر قد تأهلوا إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، وهم، نور الشربيني، هانيا الحمامي، علي فرج وطارق مؤمن.