شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريرا من مدرب الأهلى عن 11 لاعبا قبل مواجهة سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى من سامى قمصان المدرب العام للفريق إعداد تقرير عن حالة اللاعبين الدوليين المتواجدين في صفوف منتخبات بلادهم.

ويرغب كولر في مراقبة أداء اللاعبين الدوليين وهم 7 لاعبين مع منتخب مصر هم محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات فيما يتواجد على معلول مع منتخب تونس وأليو ديانج مع منتخب مالى، ويتواجد الثنائى حمزة علاء ومحمد أشرف مع المنتخب الأوليمبى.