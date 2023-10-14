شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريرا من مدرب الأهلى عن 11 لاعبا قبل مواجهة سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب كولر في مراقبة أداء اللاعبين الدوليين وهم 7 لاعبين مع منتخب مصر هم محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات فيما يتواجد على معلول مع منتخب تونس وأليو ديانج مع منتخب مالى، ويتواجد الثنائى حمزة علاء ومحمد أشرف مع المنتخب الأوليمبى.
ويلتقى الأهلى مع سيمبا التنزانى فى دار السلام الجمعة المقبلة، فى ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني 24 أكتوبر فى القاهرة.
وحال تخطي الأهلي عقبة سيمبا سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.
والنصف النهائي الآخر سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز