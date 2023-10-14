شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتأهل لنهائي بطولة أمريكا للاسكواش ويبتعد بقمة التصنيف العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا حتى 15 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز علي فرج في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 6-11, 13-11, 11-2, 11-9.

بينما على الجانب الآخر خسر البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني عالمياً للرجال في الدور نصف النهائي أمام النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-8, 6-11, 11-6, 11-8.

بذلك يبتعد علي فرج بقمة التصنيف العالمي عن أقرب منافسيه دييجو إلياس والذي ودع البطولة من نصف النهائي.

ويحمل البيروفي دييجو إلياس لقب النسخة الأخيرة من بطولة أمريكا بمنافسات الرجال، بينما تحمل البطلة المصرية نوران جوهر لقب السيدات.