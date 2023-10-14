شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يكشف تفاصيل المعاهدة مع لاعبى الطلائع قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش كواليس الجلسة التى عقدها مع لاعبيه عقب الخسارة من فيوتشر بالجولة الأخيرة للدوري.

وقال بسيونى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "وجهت لوما وعتابا شديدا للاعبى الطلائع عقب خسارة مباراة فيوتشر، شعرت أن المباراة سرقت مننا، وطالبتهم ألا يتكرر الأمر مجدداً، كيف تسيطر على الملعب طولا وعرضاً وتهدر فرص مؤكدة وتخرج خاسراً".

وتابع بسيونى: "قولت للاعبين لو كنا خرجنا متعادلين من اللقاء كنت سأشعر بالحزن فكيف الحال، ونحن خسرنا فلن نسمح بضياع المباريات مننا مرة أخرى".

ويستعد فريق طلائع الجيش لمواجهة المصري البورسعيدى، المقرر لها الرابعة عصر الجمعة المقبلة باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

بدأ عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، رحلة استكشاف فريق المصري البورسعيدى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري عن طريق مشاهدة مبارياته بدوري نايل بحثاً عن استعادة الانتصارات مجدداً فى المسابقة المحلية.

وحقق فريق مودرن فيوتشر فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وسجل عمر كمال الهدف الأول لمودرن فيوتشر في الدقيقة 44، وأضاف مروان محسن الهدف الثاني.

وكانت هذه هى الخسارة الأولى للطلائع بعدما فاز على البنك الاهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة.