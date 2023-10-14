شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يخوض أول تدريباته فى طشقند استعدادا لأوزباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي مرانه الأول اليوم السبت في العاصمة الأوزبكية طشقند، استعدادا لمواجهة أوزباكستان وديا فى ضوء التحضير للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأقلعت طائرة المنتخب الأولمبى، أمس الجمعة، ووصلت إلى طشقند فجر اليوم السبت، وحصل اللاعبون على قسط من الراحة، قبل خوض المران الرئيسي مساء اليوم استعدادا لودية أوزباكستان المقرر لها الاثنين المقبل.

حقق المنتخب الأولمبي، فوزًا كبيرًا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين الخميس الماضي على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار تحضيرات الفراعنة الصغار لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

منتخب مصر الأولمبي سجل الهدف الأول عن طريق حسام عبد المجيد، وسجل الثاني عن طريق محمد حمدي، قبل ان يقلص الفارق اللاعب الأردني ليث أبو رحال، لكن ماجد هاني نجح في تسجيل الهدف الثالث للفراعنة.

وكان المنتخب الأولمبي قد انتظم فى معسكر مغلق منذ يوم الاثنين الماضى بالقاهرة استعدادًا لخوض ودية الأردن، ومباراة ودية أخرى أمام منتخب أوزبكستان تقام يوم الاثنين المقبل في ملعب الأخير.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: "حمزة علاء- علي الجابري- محمد أحمد "سيحا" -أحمد عيد- محمد أشرف- محمد طارق- محمد مغربي- حسام عبد المجيد- زياد فرج- عمر فايد- محمد حمدي- أحمد سيد عبد النبي- محمود عبد الرسول -محمود صابر- عربي بدر- محمد شحاتة- مصطفى سعد- أحمد نبيل "كوكا"- على زعزع- محمود جهاد- أحمد عاطف "قطة"- أحمد جمال- أحمد فوزي- أحمد نادر حواش- ماجد هاني -أسامة فيصل وبلال مظهر عبد الرحمن".