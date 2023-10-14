شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض مرانه الرئيسى اليوم استعدادا لودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض، اليوم السبت، المنتخب الوطنى الأول، مرانه الرئيسى استعدادا لمواجهة الجزائر وديًا على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، والمقرر لها بعد غد الاثنين فى ختام معسكر الفراعنة فى أكتوبر الجارى.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحى، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين، أول أمس الخميس، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، إطار استعدادات ألفراعنة للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل هدف الفراعنة حمدى فتحى فى الوقت بدل الضائع من رأسية قوية سكنت شباك المنتخب الزامبي، مستفيدًا من عرضية متقنة لأحمد سيد زيزو، واحتاج الحكم لبضع دقائق حتى يحسم الجدل حول الهدف بعد العودة لتقنية ألفار التى أقرت بصحة الهدف.

ويدرس البرتغالي روي فيتوريا إجراء تغييرات على التشكيل الذى خاض به مواجهة زامبيا والذى ضم كلا من: "محمد الشنأوى فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع أحمد فتوح ومحمد هانى وعلى جبر ومحمد عبد المنعم، وفى الوسط الثلاثى حمدى فتحى ومحمد الننى وطارق حامد، وفى الهجوم ترزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".