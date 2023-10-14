شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يمنح الضوء الأخضر لمسئولى الزمالك لتسويق سامسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مسئولو القلعة البيضاء الضوء الأخضر لتسويق البنينى سامسون أكينيولا لعدم حاجته لخدماته فى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

واتفق أوسوريو مع مسئولى نادى الزمالك على رحيل اللاعب فى ظل عدم اقتناعه بقدراته الفنية، وابتعاده عن صفوف الفريق طوال المباريات الماضية، وذلك من أجل منحهم فرصة لتحقيق أعلى استفادة مالية من بيعه فى المستقبل.

وكان اتحاد الكرة تلقى إخطاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف القيد لنادي الزمالك مجددًا، بسبب شكوى جديدة من نادى ليون 36 النيجيرى، الذي طلب حق الرعاية فى سامسون أكينولا لاعب الفريق الأبيض.

وطلب النادي النيجيري حق رعايته فى سامسون أكينولا فى قضية رفعها بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بمبلغ 11 ألف دولار، لم يسدده الزمالك منذ الحصول على خدمات اللاعب.

وضم الزمالك سامسون أكينولا فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من كاراكاس الفنزويلي لمدة أربعة مواسم مقابل 900 ألف دولار تسدد على دفعات. ويحصل اللاعب على مبلغ 2 مليون و423 ألف دولار مقسمه على أربع مواسم حيث يحصل في الموسم الأول على 576 ألفًا و930 دولارًا، حيث يحصل اللاعب في القسط الأول على 269 ألفًا و230 دولارًا ثم يحصل على باقي الموسم الأول على عشرة أقساط كل قسط 30 ألفًا و770 دولارًا.