شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المباريات بالأهلى تبدأ مناقشة ترتيبات مباراة سيمبا بالدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المباريات بالنادى الأهلى سلسلة اجتماعات للترتيب والتجهيز لكل الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي وسيمبا التنزانى المقرر لها 24 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولى في إياب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقى.

وتبدأ لجنة المباريات بالنادى الأهلى فتح خطوط اتصال مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة ومسئولي الأمن من أجل الموافقة على حضور 60 ألف مشجع لمباراة العودة أمام سيمبا التنزانى من أجل مؤازرة الفريق الأحمر في الأدوار الإقصائية وتحفيز اللاعبين على الصعود لنصف النهائى ثم التتويج باللقب.

ويضغط مسئولو النادي الأهلي للحصول على موافقة الجهات المختصة لزيادة عدد الجماهير بما يتناسب مع أهمية المرحلة الحالية من منافسات دوري السوبر الأفريقى الذى يقام للمرة الأولى، حيث يرغب مسئولو القلعة الحمراء في حشد أكبر عدد من الجماهير لدعم لاعبي الأهلي في هذه المباراة الهامة والفارقة في مشوار الأهلي للتتويج باللقب الأول في تاريخه.

وطلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد الجولات الميدانية التي قام بها للملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة حضور السعة الكاملة في هذه الملاعب من أجل إنجاح البطولة التى تُقام للمرة الأولى في القارة السمراء، ويعول الأهلي على دعم الجهات الأمنية المُعتاد له وللأندية المصرية في حضور 60 ألف مُشجع في ضربة البداية بدوري السوبر الأفريقي.