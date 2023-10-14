شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة زوجة أيمن شوقى نجم الأهلى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت والدة زوجة أيمن شوقى نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق فجر اليوم، السبت، وتوجه أيمن شوقي خلال الساعات الماضية إلى الإسكندرية لحضور مراسم تشييع الجثمان على أن يُقام العزاء فى الإسكندرية الليلة أيضاً.

وحرص عدد كبير من نجوم النادي الأهلي السابقين وأصدقاء أيمن شوقي على تقديم واجب العزاء له هاتفياً.

توج أيمن شوقى مع الأهلى بـ19 بطولة وهى: 6 بطولات دورى عام وكأس مصر 5 مرات وكأس أفريقيا للأندية أبطال الدورى وكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات والكأس الأفروآسيوية وكأس الكؤوس العربية وكأس التحدى بدبى.

أحرز شوقى 57 هدفًا مع الأهلى موزعة كالتالى: 33 فى الدورى و7 فى كأس مصر و15 في بطولة أفريقيا و1 فى الكأس العربية و1 فى كأس التحدى.