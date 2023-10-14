شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب لـ"الخليج 365": مستحيل أشوف الأهلى بيتظلم وأسكت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة ونجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق الانتقادات التى وجهها له البعض بسكوته على تعرض الأهلى لظلم فى وجوده.

وقال عمادة متعب فى ندوة الخليج 365 : "فى ناس بتهاجم لأسباب معلومة وعندهم أغراض معينة ودول مش هرد عليهم لأنهم معروفين وأسبابهم معروفة، لكن متعب هو ممثل الأهلى فى الرابطة لكن فى نفس الوقت بيمثل 18 ناديا فى الدورى بدور على حقوق الأآهلى وحقوق الـ18، والأهم إننا حاطين لوائح ومش بناخد قرارات من دماغنا ولا تحكمها الأهواء والانتماءات وبتطبق على الكبير والصغير، وعماد متعب مستحيل يشوف الأهلى بيتظلم ويسكت عشان الناس تبقى عارفة".

يعد عماد متعب، مهاجم الأهلى الأسبق واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف الجميلة التي توجته ملك للدقائق القاتلة، حيث استطاع هز شباك منافسيه مع الأهلى والفراعنة فى أصعب أوقات المباريات.

وتوج عماد متعب بـ25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية وتوج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.