شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يغازل نجم ريال مدريد توني كروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن رغبة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الثلاثية والسوبر الأوروبي، في الحصول على خدمات نجم ريال مدريد توني كروس (33 عاماً) بأجر مغر، 13 مليون استرليني سنوياً وبعقد لعامين، لتدعيم صفوفه ومواصلة هيمنته على عالم كرة القدم.

وينتهي عقد النجم الألماني المنتقل للريال من بايرن ميونيخ في 2014 نهاية الموسم الجاري ويتقاضى كروز 6.3 مليون استرليني سنوياً لذا سيكون عرض سيتي هو الضعف لبطل أوروبا 4 مرات والليغا 3 مرات ومونديال الأندية 5 مرات.

وفي سياق متصل، غير اتحاد الكرة الإنجليزي موعد مباراة سيتي أمام ضيفه ليفربول من الخامسة والنصف عصراً إلى الـ12والنصف ظهر يوم 25 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، وذلك لأسباب أمنية. وستكون المواجهة بين الغريمين على استاد الاتحاد بدلاً من موعد مباراة أرسنال أمام مضيفه برنتفورد التي انتقلت للساعة الخامسة والنصف عصراً بتوقيت جرينتش.

وتسود أجواء من العدائية عند زيارة مشجعي ليفربول لمدينة مانشستر وفي الموسم الماضي تم تقليص عدد المقاعد الممنوحة لليفربول بنسبة 20 في المئة ما يعني حضور 2400 مشجع بدلاً من الـ3 آلاف وذلك تجنباً للعنف الذي نجم عنه تشوه وجه مشجعة لسيتي (15 عاماً) وإطلاق أكثر من 50 «شمروخ» من مدرجات مشجعي ليفربول صوب مدرجات مشجعي سيتي.