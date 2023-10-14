شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول ينفي علمه بمذكرة إلقاء القبض عليه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

نفى نجم ليفربول السابق الإنجليزي دانييل ستاريدج علمه بوجود مذكرة لإلقاء القبض عليه صدرت من محكمة بولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب ادعاء الشخص، الذي عثر على كلب اللاعب المفقود، بمديونية ستاريدج له.

وفي التفاصيل، عرض ستاريدج (34 عاماً) مكافأة مالية لمن يعثر على كلبه لوتشي من فصيلة «بوميرانيان» سالماً بعد سرقته في مدينة لوس أنجليس الأمريكية في يوليو 2019. وعثر مطرب راب شاب يدعى فوستر واشنطن على الكلب لكنه قدم شكوى للشرطة على ستاريدج بدعوى أنه لم يقبض المال (30 ألف دولار).

وفي ديسمبر 2021، أمرت محكمة في لوس أنجليس اللاعب بدفع المال لواشنطن لكن بسبب عدم علم اللاعب بالشكوى لم يحدث تطور في القضية.

واستدعي ستاريدج للمحكمة الشهر الماضي للإجابة عن أسئلة بخصوص أمواله ولم يحضر اللاعب ولم يتسلم أوراق البلاغ أصلاً وتم تأجيل القضية إلى 30 نوفمبر.

وأكد ستاريدج أنه دفع المال للفتى الذي عثر على الكلب وقال عبر منصة X: «سمعت وعائلتي لأول مرة بوجود شخص يواصل محاولة الحصول على مال مني، في الحقيقة، دفعت شخصياً للفتى بعد عثوره على لوتشي وكان سعيداً بالمكافأة وكنا سعداء أنا وعائلتي بعودة لوتشي. لم أعلم اصلاً أن هناك قضية في المحكمة والمذكرة وصلت لمنزلي بعد 24 ساعة من مغادرتنا له عقب التعرض للسطو لذلك لم تكن عندي فرصة لتمثيل نفسي في قضية الزور هذه، وجهت الفريق القانوني في كاليفورنيا بمتابعة الموضوع نيابة عني وواثق من سرعة حسم القضية لصالحي وإلى الأبد».

في المقابل، قال واشنطن إنه أنفق 10 آلاف دولار في القضية وأضاف: «المسألة مبدأ بالنسبة لي، وعدني بالمال وهو مبلغ يغير حياتي. يعتقد أنه فوق القانون لأنه ثري ولهذا جعلت القاضي يأمر بالقاء القبض عليه كي يجبر على دفع المال».

وكانت آخر مباراة لستاريدج نجم ليفربول وتشيلسي السابق مع بيرث غلوري الأسترالي في إبريل 2022 لكنه لم يعلن بعد اعتزال الكرة رسمياً، فيما أعلنت شبكة سكاي سبورتس تعيينه محللاً مطلع الموسم ولم يظهر في استوديو التحليل بعد الجولة الأولى في أغسطس.