شكرا لقرائتكم خبر عن الأسطورة كافو يعتزم رفع دعوى ضد نادي روما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن عزم أسطورة البرازيل كافو رفع قضية على ناديه السابق روما الإيطالي بسبب خرق حقوق صورته والمطالبة بتعويض بقيمة 10 ملايين إسترليني.

ولعب كافو في صفوف روما بين عامي 1997 -2003 وحدد موعد آخر للصلح في 17 نوفمبر وفي حال عدم التوصل لتسوية سيذهب بطل العالم مرتين للمحكمة.

وتعود جذور القضية لعام 2019 عندما شارك كافو، واحد من أعظم اللاعبين في موقع الظهير، في مباراة استعراضية مع روما للترويج للراعي الجديد «قطر للطيران».

وذهب كافو للعاصمة البولندية وارسو حيث تم تصوير شريط فيديو ترويجي عرض بسرعة على التلفاز وقبل أن يحصل الاسطورة على مستحقاته المالية. وجه كافو ممثليه بالتوصل لاتفاق دفع مع روما لكن النادي تمهل وطلب التأجيل أكثر من مرة ثم في 2020 باع مالك روما جيمس بالوتا النادي لعائلة فريدكن، وانتظر كافو ولم يرغب في رفع قضية على النادي الذي يحبه لكنه الآن وفق التقرير طفح به الكيل ويريد تعويضاً عن الـ48 شهراً التي عرض فيها الشريط الترويجي لراعي روما بين أعوام 2018-2021.