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الكشف عن الأجر المتواضع لجواو فيلكس مع برشلونة

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير عن الأجر المتواضع الذي رضي به النجم البرتغالي جواو فيلكس كي يلعب بصفوف برشلونة الإسباني بصفقة إعارة من ناديه أتلتيكو مدريد .
وسجل فيلكس 3 أهداف وصنع 3 أهداف في 8 مباريات مع برشلونة بجميع المسابقات، لكن أجره في موسم الإعارة هو 400 ألف يورو فقط .
ويسمح العقد مع فيلكس برفع أجره في حال سمحت ميزانية برشلونة بذلك لذا سيرفع برشلونة أجره لـ4 ملايين يورو فيما تبقى من مدة الإعارة وهي زيادة بنسبة 900 بالمئة . بيد أن أجر جواو فيلكس الأسبوعي مع برشلونة لا يزال بعيداً جداً عن الـ280 ألف يورو التي يتقاضاها في نادي الأتلتي المرتبط بعقد معه حتى 2029 .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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