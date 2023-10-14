شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن الأجر المتواضع لجواو فيلكس مع برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير عن الأجر المتواضع الذي رضي به النجم البرتغالي جواو فيلكس كي يلعب بصفوف برشلونة الإسباني بصفقة إعارة من ناديه أتلتيكو مدريد .

وسجل فيلكس 3 أهداف وصنع 3 أهداف في 8 مباريات مع برشلونة بجميع المسابقات، لكن أجره في موسم الإعارة هو 400 ألف يورو فقط .

ويسمح العقد مع فيلكس برفع أجره في حال سمحت ميزانية برشلونة بذلك لذا سيرفع برشلونة أجره لـ4 ملايين يورو فيما تبقى من مدة الإعارة وهي زيادة بنسبة 900 بالمئة . بيد أن أجر جواو فيلكس الأسبوعي مع برشلونة لا يزال بعيداً جداً عن الـ280 ألف يورو التي يتقاضاها في نادي الأتلتي المرتبط بعقد معه حتى 2029 .