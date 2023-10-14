شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يعلق على صورة نجومه: بابا ليس موجوداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أشعل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي حالياً مواقع التواصل الاجتماعي بعدما علق على صورة تجمع نجومه السابقين في تشيلسي ديدييه دروغبا وسالمون كالو وجون أوبي ميكيل وكتبوا عليها: «حتى الآن بدون تماثيل لكن راقبوا»، في إشارة لعدم تكريم النادي اللندني لأساطيره بعد.

وعلق مورينيو على الصورة: «بابا ليس موجوداً، أنتم يا أثرياء يمكنكم التمتع بإجازة»، وأرفق التعليق بإيموجي قلب، فيما تفاعل البرازيلي دافيد لويز والصربي نيمانيا ماتيتش نجما البلوز السابقان بإيموجي ضاحك.

ولعب النجم الإيفواري دروغبا تحت قيادة المدرب 3 مواسم وساعده على حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين على التوالي، لكن كالو وميكيل لم يلعبا مع مورينيو سوى موسم واحد قبل طرده من منصبه مطلع موسم 2007-2008 ونجح الثلاثي في حصد الكثير من الألقاب بقميص البلوز.