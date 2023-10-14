الامارات | دورة الأردن الودية: قطر وإيران الى النهائي

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شكرا لقرائتكم خبر عن دورة الأردن الودية: قطر وإيران الى النهائي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل المنتخب القطري الى المباراة النهائية من دورة الاردن الدولية الرباعية في كرة القدم بفوزه على نظيره العراقي 6-5 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 0-0) الجمعة على ملعب عمان الدولي. ويلتقي المنتخب القطري في المباراة النهائية الثلاثاء القادم مع إيران التي تغلبت على الأردن المضيف 3-1 على الملعب ذاته. ويلتقي الاردن مع العراق الثلاثاء أيضا لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.
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