شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى بطل المواقف الصعبة يحتفل بعيد ميلاده الـ34 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل على لطفى حارس مرمى نادى زد الحالى والأهلى السابق، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ34، فهو من مواليد 14 أكتوبر 1989، ويعد على لطفى من ناشئي نادى إنبى، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في ديسمبر عام 2009، وتعاقد مسئولو القلعة الحمراء مع علي لطفي في موسم 2018 بعد طلب أحمد عادل عبد المنعم، الحارس الثالث للأحمر، الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية بحثاً عن المشاركة باستمرار.

ويعد علي لطفى واحدا من أفضل حراس المرمى فى الكرة المصرية، فهو لاعب يؤدى مهامه بتفوق ملحوظ، استطاع أن يحفر اسمه وتربع على قلوب جماهير المارد الأحمر، حينما جاءته الفرصة في أكثر من مناسبة سواء حينما تعرض الشناوى للإصابة بفيروس كورونا أو في نهاية الموسم الماضى مع إراحة اللاعبين الأساسيين ليتألق فى العرين الأهلاوى.

وقدم على لطفى أفضل مبارياته أمام الزمالك فى مباراة القمة، ويكون بمثابة الحصن الحصين للغزوات البيضاء ويتصدى لركلة جزاء مؤثرة.

ولم يمانع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي رحيل علي لطفي في ظل رغبة الحارس في المشاركة المستمرة. ونجح زد في الحصول على خدمات علي لطفي حارس مرمى الأهلي في صفقة انتقال نهائي، ليودع الحارس القلعة الحمراء قائلا "مش عارف ابدأ منين ولا منين بس جوايا مشاعر مش عارف أعبر عنها النهارده آخر يوم ليا في النادي اللى كان حلم حياتي إني ألعب فيه من أول ما بدأت ألعب كورة النادي اللى قضيت جواه أحسن 6 سنين في حياتي". وتابع حارس الأهلي السابق: "حققت في الأهلي بطولات وإنجازات هتفضل وسام علي صدري، 6 سنين شوفت فيهم كل الحب والاحترام من كل فرد في منظومة النادي الأهلي ويعلم ربنا اني مقصرتش يوم في حق النادي". وكان النادي الأهلي قد ودع علي لطفي بنشر صورته على الصفحات الرسمية للنادي، وكتب: "علي لطفي قدم نموذجًا رائعًا في الإخلاص والالتزام والاحترام".

علي لطفى خاض مباراة وحيدة مع منتخب مصر وكانت فى 8 يونيو 2016، بينما شارك مع الأهلى فى 43 مباراة بكل البطولات بإجمالى 3381 دقيقة لعب، تلقت شباكه فيها 27 هدفاً وخرج بشباك نظيفة فى 25 مباراة ونال ثلاثة كروت صفراء ، وتوج مع المارد الأحمر بثلاثة بطولات للدورى الممتاز وبطولتين لدورى الأبطال الأفريقى بجانب السوبر الأفريقى مرتين وكأس مصر مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.