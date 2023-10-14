شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب لـ"الخليج 365": هذه تفاصيل أغرب شائعة واجهتنى ومراتى ضحكتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد متعب، نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة ونجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، تفاصيل أحدث شائعة واجهته وكيف تعامل معها. وقال عمادة متعب فى ندوة الخليج 365، "لقيت مراتى بتصحينى من النوم بتقولى هو أنت عملت حادثة قولتلها أنا نايم قدامك قالتلى كذا حد كاتب على السوشيال ميديا إنك عملت حادثة لدرجة إنى صدقت.. فضحكت بجد".

ويعد عماد متعب، مهاجم الأهلى السابق، واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف الجميلة التي توجته ملك للدقائق القاتلة، حيث استطاع هز شباك منافسيه مع الأهلى والفراعنة فى أصعب أوقات المباريات.

وتوج عماد متعب بـ25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية وتوج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.