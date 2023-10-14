شكرا لقرائتكم خبر عن هل حب البرجر سبب اعتزال هازارد؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير عن منع نادي تشيلسي الإنجليزي عربة برجر بالقرب من معقله من بيع شطائر البرجر لنجمه البلجيكي إيدين هازارد الذي اعتاد المرور عليها وذلك تجنباً لزيادة وزنه الذي ربما أجبره لاحقاً على اعتزال كرة القدم.

واعتزل أسطورة تشيلسي السابق الثلاثاء الماضي كرة القدم رسمياً بعد تجربة لم تكلل بالنجاح في ريال مدريد، ووفق التقرير لم يستطع كابتن بلجيكا السابق مقاومة حبه للطعام وكان يعود بكيلوغرامات زائدة بعد كل إجازة لذلك كان يمضي وقتاً أكبر في الجيم لاستعادة لياقته.