شكرا لقرائتكم خبر عن كيف علق ميسي على حادثة بصق مهاجم باراغواي؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

نفى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشاهدة مهاجم باراغواي وهو يبصق عليه أثناء المباراة ضمن تصفيات مونديال 2026.

وكانت الإعادة التلفزيونية للقطة تسببت بضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور الباراغوياني أنتونيو سانابريا وهو يبصق باتجاه ميسي الذي علق: «في الحقيقة لم أر شيئاً، أخبروني في غرفة الملابس أن واحداً من لاعبي الباراغواي بصق علي، أنا أصلاً لا أعرف من هذا اللاعب. لم أره، أخبروني فقط. لا أريد منح الأمر أهمية لأنه سيتحدث ويعلن عن نفسه وهذا أسوأ له. سيكون معروفاً لذا من الأفضل ترك الأمر على ما هو عليه».

في المقابل، نفى أنتونيو سانابريا أن يكون قد بصق على النجم الأرجنتيني وقال: «شاهدت الصور، كنت أبصق لكن بعيداً عنه، لم يحصل شيء مع ميسي وأنفي كلياً فعل هذا».

وشارك ميسي من الدكة بديلاً لنجم مانشستر سيتي جوليان ألفاريز واستلم شارة الكابتن من المدافع نيكولاس أوتامندي الذي سجل هدف المباراة الوحيد كما عانق مهاجم باراغواي رامون سوسا، لاعب تاليريس الأرجنتيني، أيقونة التانغو بعد المباراة.