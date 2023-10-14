شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تستدعي الشعراوي بعد تورط نجميها بالمراهنات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

استدعى لوشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا، لاعب روما ستيفان الشعراوي لتعويض استبعاد نجميه ساندرو تونالي، نجم نيوكاسل الإنجليزي، ونيكولو زانيولو نجم أستون فيلا الإنجليزي بسبب تورطهما بقضية مراهنات.

ولم يظهر الشعراوي، الذي سجل 6 أهداف في 29 مباراة دولية، مع المنتخب منذ مارس 2021، وجلس على دكة روما هذا الموسم منذ وصول البلجيكي روملو لكاكو بإعارة من تشيلسي الإنجليزي، لكنه شارك في تمرينات المنتخب يوم الجمعة وسيظهر معدنه الهجومي أمام مالطا السبت في مدينة باري الإيطالية قبل مواجهة إنجلترا على ملعب ويمبلي.

تحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة ضمن تصفيات يورو 2024 ولا ترغب بالتشويش على حملتها بعد خروج تونالي وزانيولو من المعسكر في ضواحي فلورنسا وسحب الشرطة هاتفيهما من أجل التحقيقات.

ووفق التقرير، بقي تونالي في مدينة ميلان الإيطالية للتشاور مع فريقه القانوني، فيما حلق زانيولو الجمعة لإنجلترا لمواجهة تحقيق داخلي في أستون فيلا.

ولفت فابريزيو كورونا الملقب بـ«ملك البابراتزي» في إيطاليا لتورط المزيد من اللاعبين إلى جانب نيكولو فاجيولي لاعب يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يتم الإعلان عن اسمي تونالي وزانيولو فيما أكد وكلاء الأخيرين عدم مراهنتهما على مباريات كرة قدم بل على بوكر وبلاك جاك (الورق).

منتخب إيطاليا دون الـ21 عاماً طرد من جانبه لاعبه ماركو ناستي، لاعب باري، بسبب كسره أنف زميله جناح أتالانتا ماتيو روجيري. واعتذر ناستي (20 عاماً) عبر حسابه في إنستجرام عن تصرفه وقال إن ما حصل سيكون فرصة لنضجه.