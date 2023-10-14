شكرا لقرائتكم خبر عن نجم كريكيت يتوصل لتسوية مالية بعد حادث صادم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

توصل نجم الكريكت السابق الإنجليزي أندرو فريدي فلينتوف لتسوية مالية مع شبكة BBC المنتجة لبرنامج «Top Gear» بقيمة 9 ملايين استرليني.

ورفض فلينتوف رفع قضية على الشبكة البريطانية بعد حادث السيارة الصادم الذي تعرض له أثناء التصوير ووفق التقرير رضي اللاعب السابق بالتعويض عن العامين اللذين ظل خلالهما بدون عمل بسبب العلاج. ولا يزال فلينتوف (45 عاماً) الأب لـ4 أطفال يعاني تداعيات الحادث النفسية والبدنية وظهر لأول مرة الشهر الماضي أمام وسائل الإعلام وبدا وجهه متأثراً بالجراحات الكثيرة التي أجريت له.

وأعتذرت الشبكة من فلينتوف وعبرت عن دعمها له أثناء العلاج والعمل معه مستقبلاً في برامج أخرى، كما علقت تصوير حلقات جديدة من البرنامج بعد تحقيق داخلي حول الحادث الذي وقع في حلبة دنسفولد في سوري البريطانية 13 ديسمبر الماضي.

وأظهر التحقيق أن اللاعب لم يكن يرتدي خوذة لأن في السيارة قوس أمان وكان على مسار خاص لكن السيارة كانت بدون وسائد هوائية عندما انقلبت به بسرعة 22 ميلاً في الساعة ما تسبب بكسور في العظام والوجه.