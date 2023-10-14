أوسوريو يراقب دولي الزمالك.. ويخشى الإصابات



محمد اسماعيل - القاهرة - يراقب الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، الثلاثي الدولي بالفريق الموجود حاليا مع المنتخب الوطني في معسكر الإمارات.

وانضم من نادي الزمالك الثلاثي محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، لصفوف المنتخب المصري الوطني لخوض مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن المدير الفني الكولومبي يخشى من تعرض الثلاثي للإصابات في ظل احتياج الفريق الأبيض لجهودهم في المرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.