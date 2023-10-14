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"تخوف في الزمالك".. شوبير يكشف تفاصيل مغادرة أوسوريو بشكل مفاجئ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل مغادرة الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك مصر بشكل مفاجئ وحصوله على إجازة.

قال أحمد شوبير في برنامج ملعب أون:"أوسوريو طلب إجازة في نادي الزمالك بشكل مفاجئ ويغادر إلى كولومبيا خلال ساعات".

أضاف "شوبير": "هناك حالة من التخوف والترقب داخل نادي الزمالك، ولكن الرجل أكد أكثر من مرة استمراره مع الفريق في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن أوسوريو منح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة في ظل توقف بطولة الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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