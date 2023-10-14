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عصام الشوالي يرد على أنباء رحيله من بي إن سبورتس بهذه الرسالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - وجه المعلق التونسي عصام الشوالي، رسالة للرد على أنباء رحيله من شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وكتب عصام الشوالي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الكبار إلى اليورو، في حضور ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، إسبانيا ، البرتغال، مازلنا بانتظار الطليان أصحاب اللقب.. موعدنا في لقاء القمة في ويمبلي لسهرة الثلاثاء إن شاء الله".

وشهدت الساعات الماضية، أنباء تشير لرحيل المعلق التونسي عصام الشوالي عن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي يعمل بها منذ سنوات عديدة، وهو ما نفاه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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