الماوي مرشح الزمالك يكشف خطته لتحقيق حلم الجماهير البيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد الماوي المرشح على منصب أمين صندوق نادي الزمالك، خطواته المقبلة بشأن حلم الجماهير ببناء استاد الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد انتخاب مجلس جدي.

وقال محمد الماوي في قناة أون تايم سبورتس: "بالطبع من أهم أولوياتي بناء استاد الزمالك وقمت بوضع خطة خلال الفترة الماضية، على أن يتم المشروع خلال سنة ونص.

وأوضح: "حصلنا من قبل على موافقة من وزارة التضامن ووزارة الشباب والرياضة، على إنشاء نادي الزمالك عام 2021، والمجلس الجديد سيعمل على إنهاء هذا الملف وتحقيق حلم جماهير النادي.

وأكمل: "دخولي انتخابات الزمالك، هدفه في المقام الأول، مساعدة النادي في النهوض ولدي خطة سأقوم بعرضها على رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، القادم بشأن إنشاء عدد من الفروع على غرار النادي الأهلي الذي يملك 4 فروع".