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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تصدر ترتيب دورى محترفى اليد.. والزمالك ثالثاً والان مع تفاصيل الخبر
بينما يحل البنك الأهلى فى المرتبة الثانية برصيد 25 نقطة، يليه الزمالك ثالثا برصيد 23 نقطة.
ترتيب المحترفين
فيما تقام الجولة العاشرة الثلاثاء المقبل بمواجهات بين كل من: البنك الأهلى مع الأهلى وسبورتنج مع الجزيرة وهليوبوليس مع الترسانة وطلائع الجيش مع الأوليمبى و الطيران مع أصحاب الجياد و الزمالك مع الشمس والزهور مع سموحة والمعادى مع العبور .
شهد دورى المحترفين فترة توقف بسبب مشاركة الأهلى فى البطولة الأفريقية للأندية بالكونغو برازافيل فى الفترة من 28 سبتمبر و حتى 7 أكتوبر الجارى قبل أن يعود الثلاثاء الماضى.
وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.
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