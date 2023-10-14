شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطف لقب أقوى هجوم فى الدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية أن الفريق الأول بالنادي الأهلي هو صاحب أقوى هجوم فى الدوري المصري، رغم أنه خاض مباراتين فقط فى مسابقة الدوري المصري حتى الآن.

وقالت رابطة الأندية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن النادي الأهلي سجل 7 أهداف، فى حين حل فريق مودرن فيوتشر فى المركز الثاني برصيد 6 أهداف.

ويلتقى الأهلى مع سيمبا التنزانى فى دار السلام الجمعة المقبل فى ربع نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني 24 أكتوبر فى القاهرة. وحال تخطي الأهلي عقبة سيمبا سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي. والنصف النهائي الآخر سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

من جهته طلب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، من سامى قمصان المدرب العام للفريق إعداد تقرير عن حالة اللاعبين الدوليين المتواجدين في صفوف منتخبات بلادهم.

ويرغب كولر في مراقبة أداء اللاعبين الدوليين وهم 7 لاعبين مع منتخب مصر هم محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات فيما يتواجد على معلول مع منتخب تونس وأليو ديانج مع منتخب مالى، ويتواجد الثنائى حمزة علاء ومحمد أشرف مع المنتخب الأوليمبى.