شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتفوق تاريخياً على الجزائر قبل مواجهة الاثنين الودية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم الاستعداد لخوض تجربة ودية أمام نظيره الجزائرى فى السابعة مساء الاثنين المقبل، باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، فى ختام معسكره التدريبى الذى تستضيفه دولة الإمارات فى الفترة 9 إلى 17 أكتوبر الجارى.





تاريخ مواجهات مصر والجزائر

التقى منتخبا مصر والجزائر فى 21 مباراة، فاز الفراعنة فى 7 مواجهات وتعادل فى 8 لقاءات، بينما خسر 6 مواجهات من محاربي الصحراء، ليتفوق المنتخب الوطني على نظيره الجزائري فى تاريخ المواجهات السابقة.

وسجل منتخب مصر 25 هدفا في شباك الجزائر، بينما استقبلت شباك الفراعنة 24 هدفا من محاربي الصحراء طوال مواجهاتهم السابقة الرسمية.

أول مباراة جمعت بينهما كانت فى عام 1970 وانتهت بفوز الفراعنة 1/ 0، بينما آخر مواجهة كانت 7 ديسمبر 2021 فى بطولة كأس العرب التى أقيمت فى قطر وانتهت بالتعادل 1 / 1، سجل لمصر عمرو السولية بينما جاء هدف الجزائر عن طريق محمد أمين توغاى.

وجاءت مجموعات أمم أفريقيا كالتالى..

المجموعة الأولى: غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، نيجيريا، كوت ديفوار

المجموعة الثانية: موزمبيق، الرأس الأخضر، غانا، مصر

المجموعة الثالثة: جامبيا، غينيا، الكاميرون، السنغال

المجموعة الرابعة: أنجولا، موريتانيا، بوركينا فاسو، الجزائر

المجموعة الخامسة: ناميبيا، جنوب أفريقيا، مالى، تونس

المجموعة السادسة: تنزانيا، زامبيا، الكونغو، المغرب

جدير بالذكر أن منتخب السنغال هو حامل لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات،

وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1957 وكانت أول دولة تستضيفها السودان، والدولة صاحبة الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بها هى مصر برصيد سبع بطولات، تليها الكاميرون برصيد خمس بطولات ثم غانا بأربع بطولات.



