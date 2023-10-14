توجه للندن.. هل يعود أوسوريو للزمالك مرة أخرى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك تفاصيل مغادرة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق للقاهرة خلال الساعات الماضية.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن المدير الفني حصل على إجازة لمدة ثلاثة أيام، وأخطر عبدالواحد السيد مدير الكرة الذي بدوره أبلغ اللجنة الثلاثية التي تدير النادي.

أوضح المصدر، أن المدير الفني توجه إلى لندن عاصمة إنجلترا، من أجل قضاء راحة مع أسرته على أن يعود بعد غدا الإثنين لقيادة الفريق الأبيض مرة أخرى.

جدير بالذكر أن أوسوريو منح لاعبي الزمالك راحة لمدة 48 ساعة على أن يستأنف التدريبات غدا، استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم السبت المقبل.