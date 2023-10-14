"تربيت في حي خطير وبنزيما أفضل لاعب".. ماذا قال فينيسوس عن طفولته والكرة الذهبية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني في حوار مع صحيفة "فرانس فوتبول" عن طفولته في حي فقير بالبرازيل وحلم الاحتراف والتتويج بالكرة الذهبية.

قال فينيسيوس: "لم تمر 3 أيام متواصلة دون ممارسة اللعبة سواء كان في الإجازة أم لا، كنت أذهب في الصغر إلى مكان للعب كرة القدم رغبتي كانت السير على درب نيمار، كما أن والدي تركني للعب كرة القدم في الشارع، عائلتي عانت كثيرًا كنا لا نملك شئ وقرر والدي العمل خارج الحي وعمري 5 سنوات ولكن هذا لم يكن كافيا، توقفت حياة عائلتي لكي يتحقق حلمي أنا ويمكنني القول إن الدين قد رد اليوم ولكن الأمر يحدث لآخرين أيضا، الحمد لله لأن أخي الصغير لم يتعرض لنفس ظروفي، ولم أعرف ما فعلته وأنا صغير بالتحديد ولكنني كنت أحلم فقط بكرة القدم".

أضاف: "تربيت في حي خطير يوجد به قطاع طرق وأسلحة، يعتبر أحد أسوأ الأحياء في ريو دي جانيرو، لكن الناس كانوا يقضون وقتهم في لعب كرة القدم".

تابع: " علاقتي مع كارلو أنشيلوتي كوالد وابنه، الفضل يعود له في مواجهتي للحظات التي لم أكن مستعدا فيها جيدًا، دائما ما كان يدعمني ويحاول أن يشعرني بالهدوء لأنه يريد مساعدة اللاعبين الصغار، كل هذا يجعله شخصية جميلة، أرغب في البقاء بريال مدريد طوال مسيرتي، لكن نادي حياتي هو فلامنجو ووعدت والدي بالعودة إليه في يوما ما وسأفي بذلك الوعد".

واصل: "في السابق كنت سأقول أن كريم بنزيما أفضل لاعب بنسبة 100%، وبعد رحيله سأقول بنزيما أيضا لأن ذلك سيبعد الغيرة عن الآخرين، كما أن بيلينجهام أصبح جزء من عائلتنا وسعداء بالتعاقد معه، كنت أتواصل معه لعدة أشهر وقلت له إن ريال مدريد هو النادي الأفضل في العالم، هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم ويحبه كل الفريق".

أكمل: "كنا نعلم أن بيلينجهام بإمكانه الرحيل عن دورتموند في الصيف الماضي، لكن موقف مبابي مختلف هذا لا يمنع أن الفريق بالكامل يريد اللعب مع مبابي وأتمنى أن ينضم إلينا في يوم من الأيام، لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم بل يمكن أن يكون الأفضل اليوم، لديه مستوى مختلف عن البقية".

أوضح: "قلت إن الدوري الإسباني يمتلك عنصريين، لأن ما حدث في مباراة فالنسيا، ولكنني عانيت من العنصرية في كل مباراة خارج الملعب وتحدثت مع رابطة الدوري، لكن لم يحدث أي اختلاف، هم فقط أظهروا رد فعل بعد أن التفتت أنظار العالم نحو الدوري الإسباني، أعلم إنني لا يمكنني جعل إسبانيا أو العالم خاليان من العنصرية ولن أغير التاريخ، لكن قد يكون بإمكاني تغيير بعض الأشياء لكيلا يتعرض الناس في المستقبل لنفس هذه المواقف".

اختتم: "تتويجي بالكرة الذهبية؟ ننتظر، قد صنع بنزيما الكثير من الأهداف لكريستيانو وكان رونالدو هو من يحصل على الجوائز، لكن في النهاية توج بنزيما بالذهبية، لزملائي دور كبير ومهم في هذا الأمر، يمكنني تسجيل 60 هدفا ولكن لا نتوج بالألقاب، هكذا كيف سأتوج بالكرة الذهبية دون تحقيق ألقاب مع فريقي؟ اعتقد أننا نعمل جميعا معا وفي النهاية واحد من فريقنا سيتوج بالكرة الذهبية مثل مودريتش وبنزيما، هذا حلمنا".