شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى يكتفى بالغرامة المالية لـ"سيلا" فى السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى أمير عزمي مجاهد، المدير الفني لفريق السكة الحديد، بتوقيع غرامة مالية على الإيفواري سيلا لاعب وسط الفريق عقب تغيبه عن التدريبات الأسبوع الماضي دون إذن من الجهاز الفني.

سيلا تعرض للطرد فى المباراة الأولى بدوري المحترفين أمام لافيينا، وقام الجهاز الفني بتوقيع غرامة مالية عليه بسبب الطرد، إلا أن اللاعب اعترض على الغرامة بغيابه عن التدريبات دون إذن، ليقرر سامي الشيشيني مدير الكرة وأمير عزمي مجاهد مضاعفة العقوبات المالية دون إيقافه أو استبعاده من التدريبات، خاصة أن اللاعب عاد للمشاركة في التدريبات بعد انقطاع ما يقرب من ثلاثة أيام.

من ناحية أخرى، يغادر السكة الحديد القاهرة متجها الي طنطا يوم الاثنين المقبل للمبيت في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة طنطا المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين، ويحتل السكة الحديد المركز الـ 6 برصيد 5 نقاط من 3 مباريات.