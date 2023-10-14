شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة خارج أوروبا.. إقامة دورة الحصول على الرخصة التدريبية A لكرة اليد بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فعاليات الدورة التدريبية للمدربين الأفارقة لكرة اليد للحصول على الرخصة الدولية (A)، وذلك بالمقر الدائم للأكاديمية الأفريقية لكرة اليد بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتقام الدورة التدريبية بتنظيم من الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة اليد، وتحت مظلة الاتحادين الأفريقي والدولي.

وافتتح فعاليات الدورة التدريبية مدحت البلتاجي نائب أول رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية الأفريقية، نائبا عن منصورو أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، وذلك بحضور عدد 29 مدربا من الدول الأفريقية وثلاثة محاضرين من الاتحاد الدولي لكرة اليد.

تعد هذه الدورة الأولى التي يتم فيها تنظيم دورة تدريبية للحصول على الرخصة الدولية A خارج أوربا، وتستمر حتى 21 أكتوبر الجاري.

تأتي أهمية هذه الدورة نظراً لقرار الاتحاد الدولي بعدم السماح للمدربين بمرافقة فرقهم أثناء المباريات بالملعب إلا للحاصلين على الرخص الدولية، وطبقاً لمستوى البطولة، ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق هذا القرار اعتبارا من يناير 2024، وبالتالي سيتم تطبيقه في بطولة كاس الأمم الافريقية للرجال والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وبطولة العالم للرجال 2025، والتي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 18 – 28 يناير 2024.