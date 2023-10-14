شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن إجراءات حضور الجمعية العمومية العادية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك الإجراءات اللازمة لحضور الجمعية العمومية العادية، المقرر لها الجمعة المقبل، من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد، يتولى مسئولية إدارة القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البنانى، أعلنت القائمة الرسمية والنهائية للمرشحين فى الانتخابات المقرر إقامتها 20 أكتوبر المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وجاء المرشحين على منصب رئاسة المجلس 5 مرشحين، و3 على منصب النائب، و6 على مقعد أمين الصندوق، و39 مرشحاً على العضوية فوق السن، و14 على العضوية تحت السن.