شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد منتخب مصر لمواجهة الجزائر الودية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر، بقيادة مديره الفنى روى فيتوريا، لخوض ثانى ودياته فى معسكر أكتوبر المقام بالإمارات، أمام الجزائر بعد غدٍ الاثنين على ملعب هزاع بن زايد، فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 عن وقوع مصر فى المجموعة الثانية برفقة غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق.

ج: يخوض المنتخب الوطنى الأول مرانه الرئيسى اليوم استعدادا لمواجهة الجزائر وديًا قبل إقامة المؤتمر الفنى للقاء بحضور روى فيتوريا غدا الأحد.

ج : حقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد أحرزه حمدى فتحى، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين الخميس الماضى باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

سجل هدف الفراعنة حمدى فتحى فى الوقت بدل الضائع من رأسية قوية سكنت شباك المنتخب الزامبي، مستفيدًا من عرضية متقنة لأحمد سيد زيزو، واحتاج الحكم لبضع دقائق حتى يحسم الجدل حول الهدف بعد العودة لتقنية ألفار التى أقرت بصحة الهدف.

ج: يدرس البرتغالي روي فيتوريا إجراء تغييرات على التشكيل الذى خاض به مواجهة زامبيا والذى ضم كلا من: "محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع أحمد فتوح ومحمد هانى وعلى جبر ومحمد عبد المنعم، وفى الوسط الثلاثى حمدى فتحى ومحمد الننى وطارق حامد، وفى الهجوم ترزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد"، والأقرب الدفع بـ أحمد سيد زيز من بداية اللقاء.

ج: أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مجموعة المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا قوية للغاية، حيث تضم منتخبات تمتلك لاعبين مميزين على رأسها غانا المنافس الشرس على اللقب، ولكننا جاهزون في كل الأحوال. وأضاف فيتوريا أن قارة أفريقيا تضم منتخبات قوية، والكرة فى أفريقيا أصبحت قوية وسريعة، ومنتخبا موزمبيق وكاب فيردي يمتلكان أكثر من لاعب في دوريات أوروبية مثل البرتغال. وأضاف فيتوريا، أنه من يريد الفوز باللقب والبطولة بالطبع يجب أن يكون مستعدا ومهيأ لمواجهة منتخبات كبيرة وقوية، وأنه سعيد ومحظوظ بامتلاك لاعبين كبار لديهم الرغبة في تحقيق بطولة أمم أفريقيا، وأنه يطمح في تحقيق اللقب لإسعاد الجماهير المصرية.